بدوي: سنواصل رفع عروض العقار وفتحها أمام المستثمرين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، على استكمال مشاريع الإصلاح والرّقي البلاد من خلال رفع عروض العقار وفتحها أمام المستثمرين.

وخلال أشغال الجلسة الافتتاحية للقاء الحكومة بولاة الجمهورية بقصر الأمم، قال بدوي، إنّ التوصيات التي سيخرج بها هذا اللقاء ستجند لها السلطات العمومية والحكومة لتطبيقها على أرض الواقع .

وأكد نور الدين بدوي، أن نسبة الرصد الخاص للأراضي غير المستغلة لمدة 3 سنوات قد ارتفع بنسبة 5% منذ 2016.

وأن في هذا الصدد، فإن 60% من ناتج الرسم على هذه الأراضي يعود للبلديات التي تعود عليها الأراضي غير المستغلة.