بدوي: سيتم تعميق اللامركزية في الجزائر

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنه سيتم تعميق اللامركزية في الجزائر، عن طريق الإعتماد على الذات.

جاء هذا خلال إجتماع الولاة بنظرائهم الفرنسيين، مضيفا أن هناك أوجه تشابه في التسيير بين الجزائر وفرنسا.

خاصة الدرجة التي بلغها الأمن الوطني والحماية المدنية.

مضيفا أن الجزائر مدعوة للتعميق اكثر نظرا للبعد الإجتماعي والإقتصادي بين البلدين وتواجد شركات فرنسية في الجزائر.

وأشار الوزير إلى أن البحر المتوسط أكبر تعاون ورهانات أمنية واسعة من هجرة غير شرعية وشبكات التهريب والجريمة العابرة للأوطان.

منوها بأن التنسيق الأمني في أحسن أحواله، خاصة مع نوعية التبادلات بين المديرية العامة للحماية المدنية ونظيرتها الفرنسية.

ومن تنوع المخاطر الكبرى التي تتعاطى معها عصرنة المصالح وتثمين القدرات يشكل أهم أوجه الأعمال التي نقوم بها.

بالإضافة إلى العمل التضامني مع البلدان الشقيقة من أجل تجاوز المخاطر نعتقد أن الحماية المدنية ناقل رابح لكل المعوقات.

مؤكدا أن هناك مشاريع جديدة بين الجزائر وفرنسا من أجل تطوير العلاقة أكثر بين البلدين.

كما سيحرص الولاة والمحافظين على راحة المواطن والأمن والسكينة وتسيير الإطار الإقليمي هي مجالات شاسعة للتعاون اللامركزي.

وخدمة للنفع العام .