بدوي : شبكات التواصل الإجتماعي والأغاني ساهمت في تفاقم ظاهرة “الحرقة”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم السبت، أن شبكات التواصل الإجتماعي تساهم في ظاهرة “الحرقة”.

وأوضح الوزير، خلال منتدى وطني حول هذه الظاهرة بالجزائر العاصمة، أن هذه الوسائط تلعب في الترويج وتغليط الشباب بأكاذيب وقصص منسوجة.

مما تدفعهم لهذا المصير المجهول، ومازاد الأمر تعقيدا هي تلك الأغاني، التي يتم تدوالها بين الشباب المحرضة، يضيف الوزير.

وإعتبر بدوي، أن الفن بكل صوره رسالة للحياة ورسالة للأمل، ليس كما يروج لتلك الأغاني التي تساهم في هذه الظاهرة.

مضيفا: “الأغاني التي يؤديها بعض شبابنا تجدها مليئة بالإحباط لا يدرك أصحابها خطورتها، وكم روح تفقد بسببها، لذلك ندعوهم للتعقل”.