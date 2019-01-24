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بدوي : عملية سحب إستمارات الترشح تسير في ظروف حسنة

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بدوي : عملية سحب إستمارات الترشح تسير في ظروف حسنة بدي
بقلم مصطفى.ق

قال وزير الداخلية نور الدين بدوي أن عملية سحب الترشح إلى الانتخابات الرئاسية للـ18 افريل 2019 تسير في ظروف حسنة.

وان المعنيون تحصلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا للأحكام القانونية سارية المفعول.

حيث تتواصل العملية بالموازاة مع الطلبات المقدمة، حسبما نشر بدوي في صفحته الرسمية على تويتر.


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