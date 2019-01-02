بدوي لأعوان الحماية: “فخور ومعتز بمجهوداتكم في إخراج المرحوم عياش من البئر”

توجه وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بالشكر الجزيل لعناصر الحماية المدنية نظير المجهودات الجبارة التي قاموا بها من أجل انتشال وإخراج جثة المرحوم عياش محجوبي من البئر الارتوازي بأم الشمل بولاية المسيلة.

وجاء في مضمون الرسالة، أن بدوي تابع بكل فخر واعتزاز وليلا ونهارا المجهودات التي قاموا بها أعوان الحماية من أجل انتشال جثة المرحوم عياش محجوبي من البئر.

وأضاف بدوي خلال رسالة شكر وعرفان لعناصر الحماية المدنية، أنهم من خلال المجهودات التي بدلوها أثبتوا على عمق السلوك الإنساني وتجدّره في هذا السلك النبيل.

وأكد بدوي، أن كل الشعب الجزائري اعترف بمجهودات عناصر الحماية المدنية، من أجل إنقاذ الأرواح بكل شجاعة متخطين بذلك كل الظروف والصعاب.

وختم بدوي رسالته بقوله :”لا يسعني في هذا المقام إلا ان أتقدم إلى عناصر الحماية المدنية بأصدق عبارات الشكر والإجلال”.