بدوي: لا يزال الطريق أمامنا طويلا لتحقيق نجاحات إلكترونية

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن السجل الإلكتروني ساهم في تقديم كل الوثائق الصادرة عنه بطريقة إلكترونية.

مشيرا خلال إشرافه على تسليم أولى رخص السياقة البيومترية، سيتم الإعتماتد على السجل الإلكتروني في كل تعملاتنا.

مؤكدا بأن تعتبر لبنة أخرى لعصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، خاصة وأنها جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

مفيدا بأنه لا يزال الطريق امامنا طويلا لتحقيق نجاحات إلكترونية أخرى ترتقي لمستوى طموحات المواطن الجزائري.

وأضاف الوزير أن العصرنة شملت العديد من القطاعات حيث بدأت العملية الاولى في البدء بالعمل في التسيير الألكتروني.

ومن ثم رقمنة سجلات الحالة المدنية والان بعد وضع الحيز الخدمة السجل الالي للخدمة المدنية كل الوثائق الصادرة الكترونيا.