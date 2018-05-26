بدوي: مجموعات إجرامية محل تحقيق قضائي دخلت الجزائر ضمن المهاجرين الأفارقة

قال نورالدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الجزائر دولة ذات سيادة ولا تتسامح مع من يريد التلاعب بأمنها.

وأضاف أن الدولة الجزائرية لها قيم الإنسانية والتكافل بين جميع أبنائها دون إستثناء.

وفي رد حول تصريحات منظمات بأن الجزائر أساءت للمهاجرين على أراضيها، نفى بدوي ذلك نفيا قاطعا، مؤكدا أن الجزائر تعاملت مع الملف بشكل إنساني.

وقال بدوي أن الجزائر أرض طيبة، وضحت بالنفس والنفيس في سبيل إعادة السكينة والأمن والطمأنينة لربوعها كافة.

وذكر وزير الداخلية، أن المصالح الأمنية إكتشفت عناصر ينشطون ضمن مجموعات إجرامية تم توقيفها وهي محل تحقيق من طرف العدالة كان هدفها تهديد البلاد.