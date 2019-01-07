بدوي: “ندرس تقديم امتيازات لكل جزائري يعتمد على ماله الخاص في الإستثمار السياحي”

يواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، جولته التفقدية إلى ولاية تمنراست في يومها الثالث.

وقال بدوي: “طوينا ملف العقار السياحي نهائيا، وسنقترح على الحكومة منح امتيازات لكل جزائري يعتمد على ماله الخاص في الإستثمار السياحي”.

وأضاف: “عكس من يعتمدون على البنوك، هدفنا امتصاص الأموال النائمة، مثلا في العملة هناك أموال يجب تحريكها”.

وتابع: “اللامركزية المعتمدة في قطاع السياحة غايتها تشجيع المستثمرين، حيث سمحت بتسهيل ومرافقة الإستثمارات وأعطت حركية جديدة”.

وقال أيضا: “الإجراءات كانت ممركز في الماضي لكن اليوم، اخذت الحكومة القرار بتسخير الإمكانيات المالية لتهيئة التوسع السياحي”.