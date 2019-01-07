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بدوي: “ندرس تقديم امتيازات لكل جزائري يعتمد على ماله الخاص في الإستثمار السياحي”

الوطني
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بدوي: “ندرس تقديم امتيازات لكل جزائري يعتمد على ماله الخاص في الإستثمار السياحي”
بقلم سميرة.ل

يواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، جولته التفقدية إلى ولاية تمنراست في يومها الثالث.

وقال بدوي: “طوينا ملف العقار السياحي نهائيا، وسنقترح على الحكومة منح امتيازات لكل جزائري يعتمد على ماله الخاص في الإستثمار السياحي”.
وأضاف: “عكس من يعتمدون على البنوك، هدفنا امتصاص الأموال النائمة، مثلا في العملة هناك أموال يجب تحريكها”.

وتابع: “اللامركزية المعتمدة في قطاع السياحة غايتها تشجيع المستثمرين، حيث سمحت بتسهيل ومرافقة الإستثمارات وأعطت حركية جديدة”.

وقال أيضا: “الإجراءات كانت ممركز في الماضي لكن اليوم، اخذت الحكومة القرار بتسخير الإمكانيات المالية لتهيئة التوسع السياحي”.


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