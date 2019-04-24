بدوي يأمر بالتزام تدابير الأمن والمرافقة المتّبعة السنة الماضية في اختبارات نهاية السنة

قرر المجلس الوزاري المشترك المنعقد أمس، تحضيرا لاختبارات نهاية السنة بقطاع التربية، التمسك بكافة تدابير الأمن والمرافقة المتبعة السنة الماضية.

وأمر نور الدين بدوي الوزير الأول خلال اللقاء، بضرورة الإلتزام بكافة التدابير التي أثبتت نجاعتها خلال الاختبارات المنظمة السنة الماضية.

حيث أعطى الوزير الأول تعليمات لمختلف المسؤولين الحاضرين بالمجلس الوزاري، بالإستمرار في العمل سواء في مجال الأمن أو المرافقة،

مع السهر على تقديم التحسينات اللازمة لاسيما في مناطق الجنوب والمناطق المعزولة، بهدف المحافظة على المكاسب والعمل على تحسينها.

وقد سمح المجلس الوزاري المشترك في هذا الإجتماع، بالوقوف على الإجراءات المتّخذة وتلك الواجب اتّخاذها،

من أجل ضمان السير الحسن، لامتحانات نهاية السنة، وكذا مراجعة المسائل المتعلقة بتأمين مختلف الاختبارات.