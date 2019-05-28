بدوي يبعث رسالة تعزية لعائلة المرحومة “عائشة باركي”

أرسل اليوم الثلاثاء الوزير الأول نورالدين بدوي رسالة تعزية لعائلة المرحومة عائشة باركي التي توفيت أمس عن عمر يناهز 73 سنة.

والتي كانت رئيسة جمعية “اقرا” لمحو الامية وعضو مجلس الأمة

حيث جاء في نص رسالة بدوي والتي اشاد من خلالها بخصال الفقيدة ونضالها مايلي :

“بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله المرحومة غربي عائشة زوجة باركي, عضو مجلس الأمة.

وأمام هذا المصاب الجلل لا يسعني الى أن أتقدم اليكم بأخلص التعازي وصادق المواساة في مصابكم الجلل.

داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة برحمته الواسعة ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة, ويسكنها فسيح جنانه وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان، أنه سميع مجيب”.

وأضاف بدوي ان “الفقيدة كانت نبراسا ضد الأمية استنار به كل من رفع التحدي لتعلم القراءة والكتابة وهو في سن متقدمة “.

“هداية نحو طريق العلم والنور خاصة في الوسط النسوي، جعل الله كل ذلك في ميزان حسانتها ” .