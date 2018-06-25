بدوي: يجب تظافر الجهود لتفادي إندلاع الحرائق

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنه يجب على الجميع تفادي أي سلوك قد يتسبب في إطلاق الحرائق.

والإتصال بسرعة بمصالح الحماية المدنية في حالة حدوث ذلك.

وأفاد الوزير، أنه مع الإرتفاع المحسوس في درجات الحرارة بمختلف مناطق بلادنا، لا بد من التذكير بما مرت به الجزائر.

خلال صائفة العام الماضي والذي لم يكن باليسير، حيث سجلنا اندلاع موجة غير عادية من الحرائق 2992 حريق.

مسّت 38 ولاية، ألحقت أضرارا كبيرة بالغطاء النّباتي والغابي و خلفت خسائر أليمة بفقدان 3 مواطنين.

إن الحرائق التي اندلعت بفعل فاعل جرم كبير ألحق ببيئتنا، وأجبرت أعوان الحماية المدنية وحماية الغابات على العمل في ظروف صعبة.

وأكد بأن مسألة الوقاية والمكافحة و التحكم في حرائق الغابات لم تكن ممكنة لولا تظافر جهود الجميع من سلطات ومواطنين وفعاليات المجتمع المدني.