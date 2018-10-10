بدوي يجتمع بـ12 ولاية حدودية في الجزائر العاصمة هذا السبت

الوطني
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بدوي يجتمع بـ12 ولاية حدودية في الجزائر العاصمة هذا السبت
بقلم عبد الحكيم شق الطين

سيتم تنظيم ملتقى وطني حول المناطق الحدودية، وذلك يومي 13 و14 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة، حسب تغريدة، وزير الداخلية نور الدين بدوي اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الملتقى الذي يحمل شعار: “تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، أولوية وطنية”، من أجل الإرتقاء بتنمية المناطق الحدودية إلى ما يتناسب وتطلعات ساكنيها، يضيف الوزير.

وأضاف بدوي: “سيشكل هذا اللقاء فضاءً تشاوريا متعدد القطاعات، يجمع ما يفوق 400 مشارك، ممثلين لمختلف الفاعلين و الخبراء الوطنيين و الدوليين”.

وتابع ذات المسؤول: “لتباحث ميكانيزمات تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم”.

ويخص القاء كل من ولايات:”الطارف، سوق أهراس، تبسة، الوادي، ورقلة، إيليزي، تمنراست، أدرار، تندوف، بشار، النعامة، تلمسان”.


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