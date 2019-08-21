بدوي يحث الولاة بتوزيع السكنات على مستحقيها

التعليمة موجهة إلى وزير السكن وولاة الجمهورية

أسدى، الوزير الأول، نورالدين بدوي، تعليمة إلى الولاة ووزير السكن، عقب إجتماع الحكومة، تخص الكيفية والطريقة التي يتم بها توزيع السكنات من مختلف الصيغ.

هذا واستمعت الحكومة خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، لتقرير قدمه وزير السكن، كمال بلجود، حول التقدم في إنجاز البرامج السكنية من مختلف الصيغ وتوزيعها.

وعقب تقديم هذا التقرير، وجه الوزير الأول تعليمات صارمة إلى وزير السكن وولاة الجمهورية، بغية الحرص على

توزيع البرامج السكنية المنتهية بمختلف الأنماط على مستحقيها.

من سكن اجتماعي إيجاري وسكنات عدل 1 وسكنات عدل 2 والسكن العمومي المدعم والسكن العمومية الترقوي،

وكذا التجزئات الاجتماعية على مستوى الجنوب والهضاب العليا.