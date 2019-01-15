بدوي يدعو إلى إنشاء مندوبيات على مستوى المقاطعات الإدارية الجديدة

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء إلى إنشاء مندوبيات.

على مستوى المقاطعات الإدارية الجديدة بالعاصمة، بهدف التقرب من المواطنين والتكفل بإنشغالاتهم.

وقال بدوي خلال زيارة تفقدية قادته الى ولاية الجزائر بمناسبة إحياء اليوم الوطني للبلدية، أن ولاية الجزائر أصبحت شاسعة بعد إعادة تنظيمها وتشييد أحياء سكنية جديدة.

وهو مايفرض إنشاء مندوبيات على مستوى المقاطعات الإدارية والأحياء السكنية الجديدة للتقرب من المواطنين والتكفل بإنشغالاتهم.

وطالب الوزير بضرورة تقريب الإدارة من المواطن من خلال إستعمال التكنولوجيات الحديثة وتجسيد اللامركزية في تسيير الإدارة.