بدوي يرفع التجميد عن إنجاز ثلاث مستشفيات جديدة بالعاصمة

وافق الوزير الأول نور الدين بدوي على رفع التجميد عن ثلاث عمليات تخص دراسة، إنجاز و تجهيز ثلاث مستشفيات في ولاية الجزائر.

وحسب ما نشرت مصالح ولاية الجزائر في صفحتها الرسمية عبى فايسبوك فإن المستشفيات بطاقة استيعاب تبلغ 120 سرير لكل واحد.

من أجل تخفيف الضغط الذي تعرفه مستشفيات الجزائر العاصمة، تبعا للطلب الذي تقدمت به ولاية الجزائر مؤخرا.

وتبعا لذلك ، شرعت المصالح التقنية لولاية الجزائر في إختيار الأرضيات الملائمة للانطلاق في تجسيد هاته المشاريع،

و سيستفيد سكان البلديات والمقاطعات الإدارية الواقعة في شرق وغرب الجزائر العاصمة من هذه المرافق الخدماتية الصحية.

التي ستحقق توازنا في مجال التغطية الصحية بالنظر للكثافة السكانية التي تعرفها هذه المناطق من العاصمة.