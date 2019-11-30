بدوي يستقبل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي أغلي

استقبل الوزير الأول نور الدين بدوي اليوم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي أغلي.

وتبادل الطرفان عدة مواضيع متعلقة بالإقتصاد الوطني وعلى رأسها المؤسسات الإقتصادية التي تواجه صعوبات،فضلا عن تأطير التجارة الخارجية.

وحسب بيان نشره منتدى رؤساء المؤسسات في صفحته الرسمية على الفايسبوك أكد على أن سامي اغلي دعا الحكومة إلى ضرورة النظر في انشغالات المؤسسات الإقتصادية مما يمكنها من مواصل الإنتاج والتطوير

وأضاف البيان أن منتدى رؤساء المؤسسات يعتبر نفسه شريكا أساسيا للحكومة كما أنه سيبقى مجندا لخدمة المصالح الإقتصادية الوطنية