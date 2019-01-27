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بدوي يشرف غدا على إفتتاح الصالون الدولي للوقاية والسلامة المرورية

الوطني
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بدوي يشرف غدا على إفتتاح الصالون الدولي للوقاية والسلامة المرورية بدوي
بقلم مصطفى.ق

يشرف وزير الداخلية نور الدين بدوي  غدا، على إفتتاح الصالون الدولي للوقاية والسلامة المرورية، بقصر المعارض الصنوبر البحري في العاصمة.

الصالون سيتواصل إلى 30 جانفي وينظمه المركز الوطني للوقاية والسلامة عبر الطرق.

سيشهد هذا المعرض مشاركة أزيد من 40 مؤسسة تعنى بالسلامة المرورية، وطنية و أجنبية.

حيث سيقوم المتعاملين الأجانب خلال هذه الطبعة بإبراز الاجراءات المتخذة في بلدانهم لمحاربة عدم الأمن عبر الطرقات.

كما سيتم عرض ما تقوم به الجزائر للتحسيس والتحكم في الحوادث المرورية

لا سيما من خلال عرض عمل المصالح الأمنية والحماية المدنية وكذلك الجمعيات الناشطة في هذا المجال.


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