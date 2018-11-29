بدوي يشكر المشاركين في لقاء الحكومة والولاة

شكر وزير الداخلية نور الدين بدوي المشاركين في لقاء الحكومة والولاة.

وقال بدوي في صفحته الرسمية في تويتر:

الشكر موصول للمشاركين من وزراء و أفراد العائلة الكبيرة للجماعات المحلية وممثلي مختلف الهيئات على حضورهم المثري للقاء الحكومة و الولاة 2018.

كما أشكر موظفي القطاع على التنظيم الجيد لهاته الطبعة.

طبعة نعكف، على مستوى دائرتنا الوزارية، على تجسيد توصياتها ميدانيا، خدمة لبلادنا و سعيا منا للارتقاء باستمرار بغية توفير أحسن الظروف المعيشية لمواطنينا.