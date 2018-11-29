بدوي يشكر المشاركين في لقاء الحكومة والولاة

شكر وزير الداخلية نور الدين بدوي المشاركين في لقاء الحكومة والولاة.
وقال بدوي في صفحته الرسمية في تويتر:
الشكر موصول للمشاركين من وزراء و أفراد العائلة الكبيرة للجماعات المحلية وممثلي مختلف الهيئات على حضورهم المثري للقاء الحكومة و الولاة 2018.
كما أشكر موظفي القطاع على التنظيم الجيد لهاته الطبعة.
طبعة نعكف، على مستوى دائرتنا الوزارية، على تجسيد توصياتها ميدانيا، خدمة لبلادنا و سعيا منا للارتقاء باستمرار بغية توفير أحسن الظروف المعيشية لمواطنينا.
الشكر موصول للمشاركين من وزراء و أفراد العائلة الكبيرة للجماعات المحلية و ممثلي مختلف الهيئات على حضورهم المثري للقاء الحكومة و الولاة 2018، كما أشكر موظفي القطاع على التنظيم الجيد لهاته الطبعة.#بدوي_نورالدين pic.twitter.com/3KRygi0Lr2
— Nouredine🇩🇿Bedoui (@NouredineBedoui) November 29, 2018
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