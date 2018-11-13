بدوي يشكر سكان سيدي بلعباس على حفاوة الإستقبال

في ختام الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية سيدي بلعباس، شكر وزير الداخلية نور الدين بدوي سكان بلعباس على حفاوة الاستقبال.

وهنئ بدوي سكان الولاية على المنشآت التي كسبتها الولاية، والتي ستعود عليهم بالفائدة.

ونشر بدوي على صفحته الرسمية في تويتر: الشكر موصول لسكان سيديبلعباس على حفاوة إستقبالهم.

وهنيئا لهم على المنشآت الجديدة التي إكتسبتها الولاية، و التي ستعود بالفائدة على مواطني هاته الولاية المعطاءة.