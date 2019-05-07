بدوي يعقد مجلس وزاري مشترك بعد أسبوعين لتقييم قرارات مجلس أمس

قرر نور الدين بدوي الوزير الأول عقد اجتماع وزاري مشترك بعد أسبوعين، لتقييم مدى تنفيذ القرارات المتّخذة بالمجلس الوزاري السابق

المخصص لتحضير موسم الإصياف، وكذا تقديم اقتراحات أخرى استكمالا للتحضير الأمثل لصيف 2019، وتدارك النقائص المسجلة.

ولأجل ضمان سيولة الحركية التجارية والإقتصادية خلال هذه الصائفة، تم وضع نظام خاص لليقظة والتنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية

ومختلف المتدخّلين لضمان ديمومة التزود بالمواد الحيوية، خاصة بالمناطق التي تعرف إقبالا كبيرا، خلال فترة الإصطياف.

وأما ما تعلق بمكافحة حرائق الغابات فقرر المجلس الوزاري المشترك اليوم أيضا، عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات

مع تنصيب اللجان الولائية الممتدة لها، حيث سيتم تدعيم كل الولايات الغابية، بأرتال متنقلة (colonnes mobiles) لرفع قدرات تدخلها.