بدوي يعلن عن قرارات هامة وجديدة لفائدة الحجاج

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، صبيحة اليوم الإثنين، إجتماعا لمجلس وزاري مشترك خُصّص لدراسة آخر التحضيرات لمغادرة الحجاج الميامين

وكذا ظروف إقامتهم بالبقاع المقدسة، بمشاركة وزراء كل من الخارجية، الداخلية، الشؤون الدينية، المالية، الصحة، النقل، والسياحة،

بالإضافة إلى مسؤولي الديوان الوطني للحج والعمرة و الخطوط الجوية الجزائرية خاصة، وفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى .

وشدد الوزير الأول بوجوب السهر على الإرتقاء دائما بخدمة ضيوف الرحمان، مسديا توجيهاته وتعليماته للقطاعات المعنية

من أجل إعادة النظر في بعض الإجراءات المعمول بها حاليا، وذلك إنطلاقا من الموسم المقبل، ويتعلق الأمر بما يلي :

العمل على جعل الجزائر من البلدان الأولى من ناحية خدمة ضيوف الرحمان وفقا للمعايير المطلوبة، ووضع مخطط طيران متوزان

لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية، لنقل الحجاج خاصة من ولايات الجنوب الكبير، وعليه تقرر برمجة رحلات مباشرة للبقاع المقدسة

لفائدة حجاج هذه المناطق إنطلاقا من مطارات ولايات أدرار، تندوف، تمنراست وبشار مع إمكانية إضافة مطار عين صالح،

وأضاف ذات المصدر، سيتم مواصلة إقرار تسهيلات لفائدة الفائزين في قرعة الحج بإشراك مكاتب بريد الجزائر المتواجدة عبر التراب الوطني

في تحصيل مستحقات الحج، للحد من عناء تنقل المواطنين خاصة بالمناطق البعيدة عن وكالات بنك الجزائر،

والعمل على وضع أرضية رقمية مندمجة تسمح بإستكمال كل إجراءات الحج بصورة إلكترونية خاصة الدفع الإلكتروني، كون كل الشروط يمكن توفيرها ولو بصورة تدريجية.