بدوي يكرّم الأسرة الإعلامية في عيدها الوطني

هنأ وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، الأسرة الإعلامية بمناسبة عيدها الوطني المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة.
وعبر تغريدة له قال:”بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة، أتقدم
بإسمي وبإسم عائلة الجماعات المحلية بأخلص التهاني لكافة الصحافيين بمختلف الوسائل الإعلامية الجزائرية”.
مضيفا ” متمنيا لهم، و لفائدة جزائرنا، كل التألق و المصداقية في عملهم النبيل”.
بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة، أتقدم باسمي و باسم عائلة الجماعات المحلية بأخلص التهاني لكافة الصحافيين بمختلف الوسائل الإعلامية الجزائرية، متمنيا لهم، و لفائدة جزائرنا، كل التألق و المصداقية في عملهم النبيل.
🎥 https://t.co/95FagFXkFF pic.twitter.com/oqSTSNLhFo
— Nouredine🇩🇿Bedoui (@NouredineBedoui) October 22, 2018
وأضاف بدوي: “أحيي بمناسبة اليوم الوطني للصحافة نساء و رجال هاته المهنة النبيلة عبر الوطن، عرفانا لما يقدمونه وتقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل إعلام وتنوير الرأي العام، مساهمين بذالك في التأسيس لمجتمع واع بأهمية الرهانات”.
أحيي بمناسبة اليوم الوطني للصحافة نساء و رجال هاته المهنة النبيلة عبر الوطن،عرفانا لما يقدمونه و تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل إعلام و تنوير الرأي العام،مساهمين بذالك في التأسيس لمجتمع واع بأهمية الرهانات.
كل عام و الصحافة الجزائرية متقدمة و مزدهرة.#بدوي_نورالدين pic.twitter.com/gZEeZAuRne
— Nouredine🇩🇿Bedoui (@NouredineBedoui) October 22, 2018
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