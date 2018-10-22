بدوي يكرّم الأسرة الإعلامية في عيدها الوطني

هنأ وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، الأسرة الإعلامية بمناسبة عيدها الوطني المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة.

وعبر تغريدة له قال:”بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة، أتقدم

بإسمي وبإسم عائلة الجماعات المحلية بأخلص التهاني لكافة الصحافيين بمختلف الوسائل الإعلامية الجزائرية”.

مضيفا ” متمنيا لهم، و لفائدة جزائرنا، كل التألق و المصداقية في عملهم النبيل”.

بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة، أتقدم باسمي و باسم عائلة الجماعات المحلية بأخلص التهاني لكافة الصحافيين بمختلف الوسائل الإعلامية الجزائرية، متمنيا لهم، و لفائدة جزائرنا، كل التألق و المصداقية في عملهم النبيل.

🎥 https://t.co/95FagFXkFF pic.twitter.com/oqSTSNLhFo — Nouredine🇩🇿Bedoui (@NouredineBedoui) October 22, 2018

وأضاف بدوي: “أحيي بمناسبة اليوم الوطني للصحافة نساء و رجال هاته المهنة النبيلة عبر الوطن، عرفانا لما يقدمونه وتقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل إعلام وتنوير الرأي العام، مساهمين بذالك في التأسيس لمجتمع واع بأهمية الرهانات”.