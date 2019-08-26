بدوي يمثل بن صالح في القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا

سيمثل الوزير الأول نور الدين بدوي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في أشغال القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا.

وأورد بيان للرئاسة، أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كلّف الوزير الأول نور الدين بدوي لتمثيله وترأس الوفد الجزائري.

وأضاف البيان، أن بدوي سيمثل بن صالح في أشغال القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في افريقيا.

كما أن مؤتمر طوكيو سينعقد من 28 إلى 30 أوت بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وأضاف ذات البيان، أن الوزير الأول نور الدين بدوي سيكون مرفوقا في هذه المهمة بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.