بدوي يهنئ الشعب الجزائري في الذكرى 64 للثورة المجيدة

هنئ وزير الداخلية نورالدين بدوي، اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 64 لإندلاع ثورة التحرير المظفرة.

وعبرتغيردة له في حسابه الشخصي تويتر قال”64سنة مرت عن تاريخ ثار فيه شعب مجيدٌ من أجل تحريرأرض الجزائر،تاريخٌ رمزٌ

للوحدة الوطنية التي ستخلَّد ما دمنا و أبناء وطننا المفدى نجدد العزم كل نهار لأن تحيا الجزائر”.

وأضاف “إن ما قام به آباؤنا لَثورة سجلها التاريخ بأحرف من ذهب، و برهان لشهامة و إيثارأبناء هاته الأرض.

سندوم خادمين لأرضنا الكريمة لصالح مواطنينا شمالا، جنوبا، شرقا و غربا.

وفي الأخير وجه الوزير تهئنة للشعب الجزائري بهذه المناسبة قائلاً ” إذ أهنئ شعبنا بهاته الذكرى، “أدعو الله أن يحمي بلدنا من كل سوء”.