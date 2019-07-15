بدوي يُعزّي عائلات الحادث المأساوي بجيجل

أعرب الوزير الأول، نورالدين بدوي اليوم الإثنين، عن أسفه الكبير في فقدان 5 أشخاص في مجزرة مرورية التي وقعت ليلة الإثنين بجيجل.

وخلال ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، ظهيرة اليوم، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصص لدراسة التحضيرات الخاصة بتنقل المناصرين لمساندة المنتخب الوطني.

عبر بدوي عن أسفه على فقدان مناصرين للمنتخب الوطني وإصابة أخرين، راحوا ضحية حادث المرور بولاية جيجل.

وذلك خلال الاحتفالات التي أعقبت الفوز في المباراة نصف النهائية، مقدما بهذه المناسبة الأليمة خالص تعازيه لكل أسر الضحايا.