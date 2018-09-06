بدوي: 55 مؤسسة تربوية تعمل بالطاقة الشمسية وسنعممها على المساجد مستقبلا

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنه قدّم تعليمات صارمة من أجل تزويد المؤسسات التربوية في الطور الإبتدائي بالطاقات المتجددة.

وخلال حفل توزيع حافلات النقل المدرسي مع وزيرة التربية الوطنية، قال بدوي، أنه تم إستقبال 55 مؤسسة تربوية إبتدائية نموذجية مزودة بالطاقة الشمسية.

وأضاف، أن المجهودات ستتواصل من خلال هذه الإستراتيجية ،خلال العامين القادمين، بالسعي من أجل تزويد كل المؤسسات التربوية بالطاقات الشمسية.

وأبرز الوزير، أن مساجد الجمهورية عبر الوطن، ستستفيد من الطاقة الشمسية ، والهدف هو تثمين الموارد المالية على مستوى الولايات.