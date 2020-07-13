براقي أرزقي يبحث سبل التعاون مع الوكالة الوطنية للتعاون الدولي

اجتمع وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الإثنين، بالمدير العام للوكالة الوطنية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، محمد شفيق مصباح، للنظر في ملفات التعاون.

وحسب بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد جرى الاجتماع في مقر الوزارة وحضره إطارات كل من الوزارة ووكالة التعاون.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض شامل ومفصّل حول أبرز محاور التعاون الدولي الخاص بقطاع الموارد المائية مع مختلف البلدان والهيئات الدولية.

ودعا الوزير أرزقي براقي إلى البحث عن فرص تعزيز سبل التعاون بالاستناد على كفاءات الوكالة الوطنية بغرض توسيع مجال الشراكة الدولية في مجال الموارد المائية.

بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره قطاع الموارد المائية من خبرات وإنتاج مواد تخص الموارد المائية للتصدير إلى دول أجنبية.

ومن أمثلة ذلك – حسب البيان- محطات معالجة المياه، آلات نزع الأوحال من السدود، الأنابيب وغيرها من الموارد التي يتم صنعها حاليا في الجزائر.

للإشارة، فإن الوكالة الوطنية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية أنشأها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في شهر فيفري الفارط، وتعمل على تطوير وترقية التعاون الدولي، خصوصا مع دول الجوار.