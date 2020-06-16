براقي: الإتفاق مع وزارة البيئة لإعادة النظر والتكفل بالوديان بطريقة فعالة

قال وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، إنّ الوديان تعاني كثيرا من الاعتداءات والتلوث، وصب النفايات العشوائية حتى تحولت بعضها إلى مفرغات عمومية.

وأضاف الوزير في تصريح له على هامش اليوم الدراسي حول وضعية الوديان على المستوى الوطني، أنه تم الإتفاق مع وزارة البيئة لإعادة النظر والتكفل بالوديان بطريقة فعالة.

وأفاد الوزير، أنه تم الإتفاق على تنصيب 3 ورشات للتكفل بالوديان، حيث ستظم هذه الورشات خبراء من القطاعات المعنية، وتظم الورشة الأولى الإطار القانوني، أما الورشة الثانية فستتناول طريقة تثمين والمحافظة على الوديان، أما الورشة الثالثة فستتناول حقيقة الوديان لكي تصبح موردا للترفيه والفلاحة.