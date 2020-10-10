براقي: هذا ما ورد في تعديل الدستور بخصوص الموارد المائية

قال وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، إن مشروع الدستور ولأول مرة خصص مادتين تُلزم بتزويد المواطن بالماء الشروب أينما كان.

وقد أدى وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم السبت زيارة عمل وتفقد الى ولاية الشلف، حيث أشرف على إمضاء اتفاقيتين.

وأفاد وزير الموارد المائية أن تعديل الدستور ألزم الدولة بالحفاظ وضمان الماء الشروب وهذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.

وقد تم اليوم إمضاء عقود عمل وشراكة بين مؤسسة الجزائرية المياه والمؤسسات المصغرة لتحسين واعطاء دفعة جديدة للخدمة العمومية للمياه.

وتتعلق الاتفاقية الثانية، بشراكة بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ومؤسسات القطاع لتسيير والاستغلال الأمثل، والمحافظة على مياه الطبقة الجوفية بالشلف.