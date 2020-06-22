براقي يأمر بإعادة إطلاق مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بآفلو

يقوم وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لمشاريع قطعه بولاية الأغواط.

واستهل الوزير زيارته الى الأغواط، بتفقد مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بآفلو التي توقفت فيها الأشغال منذ 2013.

وقد أمر الوزير بإعادة إطلاق مشروع إنجاز المحطة، بحيث كلف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وبمرافقة مصالح مديرية الري والديوان الوطني للتطهير للاغواط بإنجاز محطة التصفية.

وأمر أرزقي براقي بتنصيب ورشات أشغال الإنجاز خلال الأسبوع الجاري.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في الإنجاز، من أجل الحفاظ على الصحة العمومية لمواطني مدينة أفلو.

للإشارة، تبلغ سعة تطهير المحطة بـ 92131، ما يعادل سعة تطهير تقدر بـ10545متر مكعب /اليوم.