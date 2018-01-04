براهيمي أحسن مُمرر في الدوري البرتغالي

تصدر النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” لاعبُ نادي “بورتو” البرتغالي قائمة أحسن المُمررين الحاسمين في الدوري البرتغالي الممتاز هذا الموسم.

بعد مرور 16 جولة، وقدم “الأسمر الجزائري” في “السوبرليغا” 6 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم، الأخيرة كانت أمس الأربعاء.

في لقاء فريقه “بورتو” ضد المُضيف “فييرينسي” الذي إنتهى بتفوق “الدراغاو” بثنائية لهدف وحيد.

وسجل أيضا لاعبُ غرناطة الإسباني السابق 6 أهداف مع فريقه “بورتو” منذ بداية الموسم في كافة المُسابقات.

ويحتل فريق لاعبُ الخضر المركز الأول في الدوري البرتغالي الممتاز ب 42 نقطة.