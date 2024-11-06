براهيمي أفضل مراوغ في دوري أبطال آسيا
انفرد اللاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، بترتيب قائمة أفضل مراوغ في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا للنخبة، لموسم 2024-2025.
وحسب إحصائية نشرها موقع “هوسكورد”، فإن براهيمي. هو الأكثر نجاحا في المراوغات بعد مرور 4 مراحل من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.
وأبرز المصدر ذاته، المختص في الأرقام والاحصائيات، فإن لاعب “الخضر” قام بـ 20 مراوغة، وبنسبة نجاح بلغت 74%.
ولعب الدولي الجزائري، في الموسم الجاري 8 لقاءات مع الغرافة. بين الدوري القطري والمنافسة القارية، سجل خلالها 4 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.
📊 إحصائيات سوفاسكور
ياسين براهيمي🇩🇿 جناح الغرافة هو الأكثر نجاحا في المراوغات بعد مرور 4 مراحل من دور مجموعات دوري أبطال آسيا بواقع 20 وبنسبة نجاح بلغت 74% pic.twitter.com/IucgcrCfi6
— SofascoreAR (@SofascoreARB) November 5, 2024