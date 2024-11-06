براهيمي أفضل مراوغ في دوري أبطال آسيا

انفرد اللاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، بترتيب قائمة أفضل مراوغ في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا للنخبة، لموسم 2024-2025.

وحسب إحصائية نشرها موقع “هوسكورد”، فإن براهيمي. هو الأكثر نجاحا في المراوغات بعد مرور 4 مراحل من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وأبرز المصدر ذاته، المختص في الأرقام والاحصائيات، فإن لاعب “الخضر” قام بـ 20 مراوغة، وبنسبة نجاح بلغت 74%.

ولعب الدولي الجزائري، في الموسم الجاري 8 لقاءات مع الغرافة. بين الدوري القطري والمنافسة القارية، سجل خلالها 4 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.