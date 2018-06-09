براهيمي “الصغير” في طريقه لـ”نيوكاسل”

يسعى نادي “نيوكاسل يونايتد” لضم الجزائري الصاعد، بلال براهيمي “18 عاما” الناشط مع شُبان “ميدلزبره”، وهذا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار العديد من وسائل الإعلام البريطانية، بأن الطاقمين الفني والإداري لـ”الماك بايز” يسعون لحسم الصفقة مع “البورو” في أقرب الآجال.

ولن تكون مُهمة فريق “رافاييل بنيتيز” سهلة للظفر بخدمات اليساري المميز، كونه مطلوبا من طرف “ليفربول”، “إيفرتون” و”ريال بيتيس” و”فالنسيا”.

يُذكر بأن، بلال براهيمي يتواجد حاليا على رادار الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بُغية جلبه لدعم الفئات الشُبانية للمنتخب الوطني مُستقبلا.

يُشار أيضا، بأن متوسط الميدان الشاب لايمتلك أي علاقة قرابة، مع نجم “الخضر”، ياسين براهيمي، ماعدا التشابه في الإسم.