براهيمي:” سعيد بدعوة الخضر.. وسنبدأ صفحة جديدة للتألق”
عبر. الوافد الجديد لصفوف الخضر، مهاجم نيس الفرنسي، بلال براهيمي، عن سعادته بالأجواء داخل تربص المنتخب الوطني إستعدادا لتصفيات كأس إفريقيا.
وصرح بلال براهيمي لقناة “الفاف” عبر اليوتوب، الأمس الجمعة:” أشكر الجميع على إستدعائي لصفوف المنتخب الوطني”.
وأضاف مهاجم نيس الفرنسي:” لقيت إستقبالاً حاراً من الجميع، وأنا سعيد وفخور للإلتحاق بصفوف الخضر”.
وأكد براهيمي:”أتمنى أن تكون هذه البداية للفوز بالمباراتين المقبلتين، وجاهزون لقادم الإستحقاقات”.
وتحدث براهيمي عن إلتحاقه بالمنتخب الوطني:” تواصلت مع الجهاز الفني للخضر، وتحادثت مع مساعد الناخب الوطني بمدينة نيس منذ فترة”.
وأردف براهيمي:”وإتفقنا على أنني في الطريق الصحيح وعلي العمل بجدية في فريقي، لتلقي الإستدعاء للمنتخب الوطني”.
وختم بلال براهيمي:”سنبدأ صفحة جديدة الآن، المناصب غالية في المنتخب، نحن الجدد أمامنا مستقبل طويل وعلينا إبراز إمكانياتنا على الميدان”.