براهيمي ضمن أساطير الغرافة الأجانب

رشّحت إدارة نادي الغرافة القطري، لاعبها الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، لجائزة أفضل لاعب مثّل الفريق عبر التاريخ.

ونشر حساب الغرافة، على منصة “إكس” صورة تضم أبرز 11 لاعبا أجنبيا تقمصوا ألوان لاختيار أفضلهم من جانب الأنصار، يتقدمهم نجم بورتو البرتغالي السابق، وأرفقتها بتساؤل: “أفضـل محتـرف مثّل الغـرافة هـو؟”

وإلى جانب براهيمي، رشّحت إدارة “الفهود” أسماء ثقيلة أخرى. في صورة البرازيلي جونينيو، ومواطنه زي روبيرتو، والهولندي ويسلي شنايدر، إلى جانب الاسباني، ونجم ريال مدريد السابق، خوسيليو.

أفضـل محتـرف مثّل الغـرافة هـو ؟

