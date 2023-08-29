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الرياضة

براهيمي ضمن التشكيلة المثالية للدوري القطري

بقلم محمد.ل
براهيمي ضمن التشكيلة المثالية للدوري القطري
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تواجد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ 2 من دوري “إكسبو” القطري.

ونشر موقع “هوسكورد” العالمي، المختص بالاحصاء، تشكيلة الجولة الثانية من الدوري القطري، والتي شهدت تواجد لاعب الخضر، بتقييم 8.7/10 كثاني أفضل لاعب بعد نجم السيد، أكرم عفيف بتقييم 10/10.

وجاء اختيار براهيمي، في تشكيلة الأسبوع، بفضل تألقه في لقاء ناديه الغرافة، الذي قاده للفوز على المرخية، بتسجيله الثنائية الوحيدة في اللقاء.

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