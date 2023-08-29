براهيمي ضمن التشكيلة المثالية للدوري القطري

تواجد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ 2 من دوري “إكسبو” القطري.

ونشر موقع “هوسكورد” العالمي، المختص بالاحصاء، تشكيلة الجولة الثانية من الدوري القطري، والتي شهدت تواجد لاعب الخضر، بتقييم 8.7/10 كثاني أفضل لاعب بعد نجم السيد، أكرم عفيف بتقييم 10/10.

وجاء اختيار براهيمي، في تشكيلة الأسبوع، بفضل تألقه في لقاء ناديه الغرافة، الذي قاده للفوز على المرخية، بتسجيله الثنائية الوحيدة في اللقاء.