براهيمي ضمن التشكيلة المثالية للدوري القطري
بقلم محمد.ل
تواجد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ 2 من دوري “إكسبو” القطري.
ونشر موقع “هوسكورد” العالمي، المختص بالاحصاء، تشكيلة الجولة الثانية من الدوري القطري، والتي شهدت تواجد لاعب الخضر، بتقييم 8.7/10 كثاني أفضل لاعب بعد نجم السيد، أكرم عفيف بتقييم 10/10.
وجاء اختيار براهيمي، في تشكيلة الأسبوع، بفضل تألقه في لقاء ناديه الغرافة، الذي قاده للفوز على المرخية، بتسجيله الثنائية الوحيدة في اللقاء.
🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي للمرحلة الثانية من دوري نجوم إكسبو🇶🇦 pic.twitter.com/aXE5B28Xhl
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) August 28, 2023
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