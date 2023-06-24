براهيمي ضمن قائمة مميزة في “الليغ1”

تواجد الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيس الفرنسي، بلال براهيمي، ضمن قائمة مميزة في النسخة الماضية من الليغ1 الفرنسية، التي اختتمت مطلع شهر جوان الجاري.

ونشر حساب “الليغ1” على فيسبوك، قائمة أفضل الهدافين بعد مشاركتهم كبدلاء خلال موسم 2022-2023، والتي شهدت تواجد لاعب الخضر.

وجاء براهيمي، في المركز الثالث بتسجيله 3 أهداف، خلف المتصدر المصري محمد مصطفى لاعب نانت بـ 5 أهداف والثنائي المالي إبراهيما كونيه لاعب لوريان والبلجيكي لويس أوبيندا مهاجم لانس.

تجدر الإشارة إلى أن لاعب الخضر، شارك مع نادي الجنوب الفرنسي، في 37 مباراة الموسم الماضي منها 10 في المؤتمر الأوروبي، سجل خلالها هدفين، و26 في الليغ1، سجل خلالها 3 وصنع هدفين، مقابل مشاركة واحدة في الكأس، دون أن يسجل أو يقدم أي تمريرة.