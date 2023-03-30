براهيمي:” لم أتلق أي اتصال من بلماضي وفخور ببوعناني”

تحدث لاعب المنتخب الوطني، ونادي نيس الفرنسي، بلال براهيمي، عن غيابه لآخر تربص للمنتخب الوطني، الذي تخللته مواجهتي النيجر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس عبر اليوتوب، أمس الأربعاء، فيديو للاعب الخضر براهيمي، يجيب فيه عن تساؤلات المعجبين.

وقال اللاعب:”لم أتلقَ أي اتصال من بلماضي بشأن عدم استدعائي للمنتخب ويوجد هناك لاعبين يستحقون التواجد مع المنتخب مثل بوعناني وأنا سعيد وفخور به”.

وأضاف لاعب نيس الفرنسي بلال براهيمي:” كذلك يوجد اللاعبين الجدد يستحقون التواجد مع المنتخب، وتم استقبالهم بشكل جيد، نفس الشيء الذي حصل معي، وسنرى ما سيحدث مستقبلا”.