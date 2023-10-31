براهيمي مرشح لجائزة لاعب الأسبوع في قطر

اختير الدولي الجزائري، ونجم نادي الغرافة، ياسين براهيمي، للتتويج بجائزة لاعب الأسبوع في الدوري القطري.

وكان براهيمي، قد تألق رفقة الغرافة، في مواجهة فريقه السابق الريان، بتسجيله هدفين، ساهم بهما في الفوز المثير بنتيجة 4-3، رافعا رصيده إلى 11 هدفا في صدارة هدافي دوري “إكسبو”.

ورشّح برنامج “90 دقيقة” عبر قناة الكأس القطرية، 3 لاعبين للفوز بجائزة. أفضل لاعب في الجولة الـ 7، لدوري نجوم “إكسبو” يتقدمهم براهيمي. إلى جانب كل من التونسي نعيم السليتي، لاعب الأهلي، والقطري المعز علي لاعب الدحيل.

ويتواجد براهيمي، في أحسن رواق لخطف الجائزة الرمزية، قبل 8 ساعات عن انتهاء الاستفتاء، بعدما تحصل على نسبة 58.7% من الأصوات. مقابل 21.3% للسليتي، و20% للمعز.