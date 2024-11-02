براهيمي مرشح لجائزة لاعب الأسبوع في قطر

اختير اللاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي الغرافة، ياسين براهيمي، للتنافس على جائزة لاعب الأسبوع في الدوري القطري.

وكان براهيمي، قد قاد ناديه الغرافة، أول أمس الخميس، لتحقيق فوز رائع بنتيجة 3-1، على الضيف العربي، في الجولة الـ 9 من دوري “إكسبو”.

ونجح يومها لاعب “الخضر” في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 5 مساهمات تهديفية في 7 لقاءات بين الدوري القطري ودوري أبطال آسيال، بواقع 4 أهداف وتمريرة حاسمة.

ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر، على منصة “إكس” قائمة من 7 أسماء مرشحة لجائزة لاعب الجولة الـ 9. يتقدمها الدولي الجزائري ياسين براهيمي، إلى جانب نجم السد ومنتخب قطر، أكرم عفيف.

كما ضمّت القائمة التونسي، عيسى العيدوني، لاعب الوكرة، والمغربي إدريس فتوحي، لاعب السيلية، إلى جانب مشعل برشم حارس نادي السد. والبرازيلي لوكاس فيريسيمو، نجم الدحيل، وحارس نادي قطر، معتصم البسطامي.