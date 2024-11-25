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الرياضة

براهيمي مرشح لجائزة لاعب الأسبوع في قطر

بقلم محمد لمين صحراوي
براهيمي مرشح لجائزة لاعب الأسبوع في قطر
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اختير اللاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، للتنافس على جائزة لاعب الأسبوع في قطر.

ونشر الحساب الرسمي لدوري نجوم قطر، قائمة تضم 6 أسماء تألقت في الجولة الـ 10، يتقدمها براهيمي، من أجل اختيار لاعب الأسبوع.

وكان براهيمي، قد ساهم في الفوز الكبير الذي حققه الغرافة، الجمعة الماضية. على حساب الضيف الوكرة، بنتيجة 3-1، بتقديمه تمريرة حاسمة، والظهور بمستويات راقية.

وخاض لاعب “الخضر” هذا الموسم مع الغرافة القطري، 9 لقاءات في جميع المنافسات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع اثنين آخرين.

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