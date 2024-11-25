براهيمي مرشح لجائزة لاعب الأسبوع في قطر

اختير اللاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، للتنافس على جائزة لاعب الأسبوع في قطر.

ونشر الحساب الرسمي لدوري نجوم قطر، قائمة تضم 6 أسماء تألقت في الجولة الـ 10، يتقدمها براهيمي، من أجل اختيار لاعب الأسبوع.

وكان براهيمي، قد ساهم في الفوز الكبير الذي حققه الغرافة، الجمعة الماضية. على حساب الضيف الوكرة، بنتيجة 3-1، بتقديمه تمريرة حاسمة، والظهور بمستويات راقية.

وخاض لاعب “الخضر” هذا الموسم مع الغرافة القطري، 9 لقاءات في جميع المنافسات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع اثنين آخرين.