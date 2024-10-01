براهيمي مرشح لجائزة لاعب الشهر في سانت تروند البلجيكي

رشّحت إدارة نادي سانت تروند البلجيكي، لاعبها الدولي الجزائري، بلال براهيمي، للتنافس على جائزة الأفضل في الفريق، خلال شهر سبتمبر المنقضي.

وبالرغم من التحاقه حديثا قادما من نيس الفرنسي، على سبيل الإعارة. مع إمكانية شراء عقده نهائيا، إلا أن براهيمي، خطف الأنظار رفقة ناديه الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للفريق البلجيكي، قائمة من 4 لاعبين للتنافس على جائزة لاعب الشهر. من اختيار الأنصار، يتقدمها براهيمي، إلى جانب الحارس الياباني كوكوبو، ومواطنه تانيغوشي، والبلجيكي برونو غودو.

للإشارة، فإن لاعب الخضر، شارك منذ التحاقه بسانت تروند، في 3 لقاءات بمجموع 266 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة آخر.