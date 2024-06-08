براهيمي: “نحن محبطون ولكننا رجال ويجب أن نرفع رؤوسنا”

عبّر قائد الخضر، ياسين براهيمي، عن شعوره بالاحباط، بعد الهزيمة المفاجِئة على يد منتخب غينيا، الخميس الماضي، في الجولة 3 من تصفيات مونديال 2026.

وقال براهيمي، الذي سيغيب عن مباراة هذا الاثنين. أمام أوغندا، في الجولة 4: “نحن محبطون للغاية، ولسنا سعداء بهذه الهزيمة ولكن كما قلت في عدة مناسبات علينا تحمل مسؤولياتنا”.

وواصل براهيمي، الذي أعفي من سفرية أوغندا بداعي الإصابة: “لم تكن مباراة سهلة أمام منتخب غينيا القوي.. لكننا رجال، ويجب أن نحافظ على رؤوسنا مرفوعة”.

قبل أن يُشدد في تصريحات خصّ بها قناة “الفاف” الرسمية. على ضرورة التعويض في لقاء هذا الاثنين، أمام أوغندا، رغم إقراره بصعوبة المأمورية.

ليعود من جديد ويتحدث عن الخسارة المفاجأة أمام غينيا. قائلا: “لم نتمكن من إيجاد حلول للفوز وأنا أولهم.. لذا علينا تحمل مسؤولياتنا والاعتراف بذلك والاستمرار في العمل”.