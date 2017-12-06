براهيمي يتأهل.. غزال يقصى ..وأوناس إلى الدوري الأوروبي

عرفت الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لرابطة أبطال اوروبا تأهل الدولي الجزائري ياسين براهيمي إلى الدور ثمن النهائي.

وحقق فريق بورتو البرتغالي فوزا ثمينا امام فريق موناكو بملعب دراغاو بنتيجة (5-2).

وسجل براهيمي الهدف الثالث لفريق بورتو في الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة، فيما تعرض رشيد غزال للطرد المباشر بعد شجاره مع لاعب بورتو “فيليبي” في الدقيقة الـ38.

وتعرض فريق نابولي لهزيمة بثنائية مقابل هدف واحد أمام فريق فينورد الهولندي، في المباراة التي شارك فيها الجزائري آدم أوناس إجتياطيا في الدقيقة الـ74.

ويشارك فريق نابولي في منافسة الدوري الأوروبي بعد خروجه من سباق رابطة الأبطال بعد إحتلاله المركز الثالث من المجموعة السادسة.