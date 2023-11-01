براهيمي يتوج بجائزة جديدة في الدوري القطري

توّج الدولي الجزائري، ولاعب نادي الغرافة، ياسين براهيمي، بجائزة جديدة في دوري “إكسبو” للموسم الجاري 2023-2024.

واختار رواد حساب “قنوات الكأس” القطرية على منصة “إكس” لاعب الخضر، الأفضل في الجولة الـ 7 من دوري “إكسبو” بعدما تنافس على الجائزة، رفقة كل من التونسي نعيم السليتي، لاعب الأهلي، والقطري المعز علي لاعب الدحيل.

حيث تحصل براهيمي، الذي تألق بتسجيله ثنائية في مرمى الريان. رافعا رصيده إلى 11 هدفا، على نسبة 62% من الأصوات، مقابل 20% للمعز و18% للسليتي.

وأشاد محلل قنوات الكأس، الدولي العماني السابق. أحمد كانو، بقدرات لاعب الخضر، مؤكدا بأنه يعتبر أفضل لاعب محترف حاليا في الدوري القطري، بأرقام استثنائية. في 7 لقاءات بتسجيل 11 هدفا وصناعة 5، بينما بلغت دقة تمريراته 87%.

كما أوضح ذات المتحدث، بأن براهيمي، مميز ومقنع ويقوم بأهم شيء في الغرافة. إلى جانب أنه يصبح يساعد المدافعين، وهي الميزة التي ناذرا ما يملكها صانع الألعاب، وختم: “براهيمي مؤثر في الغرافة وهو الأفضل على الإطلاق”.