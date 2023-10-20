براهيمي يتوج بجائزة شخصية جديدة في قطر

توّج الدولي الجزائري، ونجم نادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، بجائزة شخصية جديدة، في دوري “إكسبو” بعد ساعات فقط من تتويجه لاعب شهري أوت وسبتمبر الماضيين.

وكشف الحساب الرسمي للدوري القطري، أمس الخميس، بأن هدف براهيمي. في مرمى المرخية، برسم الجولة الـ 2 من دوري “إكسبو” من تسديدة قوية، اختير الأفضل خلال شهري أوت وسبتمبر.

وإلى جانب ذلك، ومثلما هو متوقع تواجد براهيمي. الغائب عن المنتخب منذ مارس 2022، لخيارات فنية، ضمن التشكيلة المثالية للدوري القطري، الخاصة بشهري أوت وسبتمبر الماضيين.