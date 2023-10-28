براهيمي يعزز صدارة هدافي قطر بهدف جديد

عزّز الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، صدارته لقائمة هدافي الدوري القطري، خلال الموسم الكروي الجاري 2023-2024، بهدف جديد.

ونجح براهيمي، اليوم السبت، في تسجيل هدف تقليص الفارق لناديه الغرافة. في قمة الجولة الـ 7 لدوري “إكسبو” القطري، أمام ناديه السابق الريان، الذي أنهى المرحلة الأولى متقدما بثنائية لهدف.

وبهذا الهدف، رفع براهيمي، المبعد من مخططات الناخب الوطني، جمال بلماضي، لخيارات فنية رصيده إلى 10 أهداف في 7 جولات فقط، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه مايكل أولونغا، مهاجم الدحيل.