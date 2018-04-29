براهيمي يقود بورتو للفوز والإقتراب من التتويج بالبطولة

براهيمي في لقاء اليوم

قاد النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي فريقه “بورتو” للفوز بهدف دون رد أمسية اليوم الأحد ضد المُضيف “ماريتيمو”.

في لقاء الجولة ال32 من الدوري البرتغالي الممتاز الذي شارك فيه الأسمر الجزائري أساسيا من جانب الدراغاو.

وسُجل الهدف الوحيد في مباراة اليوم عن طريق موسى ماريغا في الدقيقة ال89 بعد صعوبة كبيرة وجدها زملاء براهيمي.

وغادر الأخير الميدان في الدقيقة ال88 أي قبل دقيقة واحدة فقط من تسجيل هدف الفوز.

وبهذا الفوز إقترب بورتو من التتويج بالبطولة بعد تعميقه الفارق عن بنفيكا ل5 نقاط كاملة قبل جولتين من النهاية.