براهيمي يقود تشكيلة الدوري القطري لشهري فيفري ومارس

تواجد الدولي الجزائري، ولاعب نادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية لشهري فيفري ومارس الماضيين في دوري “إكسبو”.

وأعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال شهري فيفري ومارس 2024. واختير قائد الخضر براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية.

وخلال ذات الفترة لعب براهيمي، مع نادي الغرافة 6 لقاءات ساهم خلالها بـ 10 أهداف كاملة، بواقع 5 أهداف ومثلها تمريرات حاسمة.

ويقدم نجم بورتو البرتغالي السابق، واحد من أفضل مواسمه في مسيرته الكروية. بتسجيله لـ 18 هدفا وصناعة 8 آخرين في 20 مباراة لعبها مع الغرافة القطري.