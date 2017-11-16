براهيمي يُثير القلق..

غاب الدولي الجزائري، ياسين براهيمي عن تدريبات ناديه “بورتو”، وذلك بعد عودته مُتعبا من مُشاركته في مُبارتين رفقة المنتخب الوطني.

وأشارت جريدة “ريكورد” البرتغالية لتخوف المدرب “سيرجيو كونسيساو” من عدم تمكن نجمه من إسترجاع لياقته في الوقت المُناسب.

وحسب نفس المصدر، فإن الطاقم الفني ل”التنانين” يريد جاهزية لاعبه سريعا، وبصفة خاصة قبل السفر لمُلاقاة “بشيكتاش” في رابطة الأبطال.

وبعيدا عن الإرهاق، يتواجد صاحب المُراوغات السحرية في حالة نفسية جيدة، بعد الأهداف الثلاث التي سجلها أمام، نيجيريا وإفريقيا الوسطى.